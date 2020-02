Race games vind je tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Denk aan grote namen als Gran Turismo, Forza, F1 en nog vele anderen, maar ook diverse kleinere games met een eigen twist op het genre zien het levenslicht. In de jaren 90′ zagen we veel racegames verschijnen met een retro look en met de zojuist aangekondigde Hotshot Racing zijn we weer zo’n retro racer rijker.

In Hotshot Racing kan je kiezen uit acht verschillende coureurs met ieder hun eigen personaliteit. Daarnaast kan je kiezen uit zestien verschillende tracks die er erg zonnig uitzien en verspreid zullen zijn over de hele wereld. Ook kan je het online met maximaal acht personen tegen elkaar opnemen of ervoor kiezen om split-screen met vier personen te racen.

De game zal in 60 frames per seconde te spelen zijn en kent verschillende modi. Zo zal je onder meer Grand Prix, Time Trial, Cops and Robbers en Drive or Explode aantreffen in Hotshot Racing. De game staat gepland voor een release in de lente van dit jaar. Hieronder kan je ook de bijbehorende trailer bekijken die deze retro racer eens in de schijnwerpers zet.