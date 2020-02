Vorig jaar ging The Dark Pictures Anthology van start met de game Man of Medan. De bedoeling is dat er binnen deze serie allerlei games verschijnen die soortgelijke gameplay kennen, maar wel allemaal een eigen element binnen het horror genre uitdiepen. De volgende titel is nu aangekondigd en die heet ‘Little Hope’.

We zullen nog even geduld moeten hebben vooraleer Little Hope verschijnt, want de release staat nu voor deze zomer gepland. Een datum hebben we helaas nog niet, maar wel een trailer die alvast een tipje van de sluier oplicht. Daarnaast gaf uitgever Bandai Namo een omschrijving vrij.

Vier studenten en hun professor zitten opgesloten in het kleine stadje Little Hope en worden overmeesterd door verschrikkelijke visioenen die door de dichte mist worden gecreëerd. Wanneer ze een uitweg zoeken, worden ze geconfronteerd met deze gebeurtenissen en moeten ze deze proberen te begrijpen, en ontdekken hoe zij er precies mee in verbinding staan!

De feedback die Supermassive Games kreeg op Man of Medan hebben ze ter harte genomen en waar mogelijk toegepast bij de ontwikkeling van Little Hope.