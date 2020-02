Eerder kon je op PSX-Sense al lezen dat er uitnodigingen werden verstuurd in Japan voor de PS4 firmware 7.50 beta. Aanvankelijk werd er enkel en alleen een verbeterde systeemstabiliteit beloofd, maar beta-testers ontdekken nu dat er nog meer in de update schuilt. Sony zelf communiceert tijdens het installeren dat de firmware beta nog geen grote updates bevat, maar sluit niet uit dat dit bij de release wel zo zal zijn.

Verder verduidelijken ze in de Engelse mail dat de beta voor firmware 7.50 een beter kwaliteit-van-leven met zich meebrengt, men doelt hier mogelijk op een snellere en/of betere werking van de user interface. Want de tweede verbetering die genoemd wordt zijn performance fixes, we hebben dus het idee dat de firmware beta vooral de werking van het systeem onder handen neemt en deze verbeterd.

Please note, System Software 7.50 does not include any major consumer-facing features during the beta period. However, you will find smaller quality-of-life and performance fixes and we would still love for you to help us test overall performance and stability