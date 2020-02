Review: Two Point Hospital – Business simulation game was vroeger een genre dat gereserveerd was voor het pc-platform. Titels uit de oude doos zoals Rollercoaster Tycoon en Theme Hospital speelden – door de aanwezigheid van een muis – nu eenmaal veel lekkerder op een desktop. Met deze en de vorige generatie hebben we echter een kleine revolutie meegemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld Tropico, Cities: Skylines, Prison Architect en Jurassic World Evolution allemaal voor de consoles verschenen. Daar komt nu ook Two Point Hospital door de deur lopen, het spirituele vervolg op het eerdergenoemde Theme Hospital. Two Point Hospital is al ruim anderhalf jaar verkrijgbaar voor de pc en in juli 2019 volgde een aankondiging voor onder andere de PlayStation 4. Ontwikkelaar Two Point Studios besloot toen de game uit te stellen voor een release in februari 2020, zodat ze echt de puntjes op de i konden zetten. Is de port van Two Point Hospital een geslaagde operatie, of moeten er toch nog een paar pleisters op?

Is er een dokter in de zaal?

Two Point Hospital maakt jou de eindverantwoordelijke voor een reeks ziekenhuizen. Het is aan jou om de juiste behandelkamers en faciliteiten te bouwen, personeel aan te nemen én natuurlijk patiënten te behandelen. Daarbij moet je er ook aan denken dat je patiënten zich vermaken terwijl ze wachten en dat je personeel regelmatig pauze neemt zodat ze niet vermoeid worden. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je ziekenhuis een goede reputatie en cashflow heeft en uiteindelijk dus ook winst maakt, meer inkomsten betekenen uiteraard ook dat je de faciliteiten en het personeel verder kunt uitbreiden en dus sneller je patiënten kunt behandelen. Deze vicieuze cirkel zorgt voor een leuk en verslavend kat-en-muis spelletje, waarin je constant bezig bent met ervoor te zorgen dat de pleuris niet uitbreekt.

In wezen begint elk ziekenhuis met een aantal zaken: een receptie met receptioniste om je patiënten te ontvangen en een huisartsenpost die je in staat stelt om de eerste diagnoses te doen. Hieruit kom je erachter waar je bezoekers precies aan lijden en moet je ervoor zorgen dat je de juiste behandelkamers bouwt en verpleegsters aanneemt. Naarmate je de juiste behandelingen uitvoert, speel je ook meer faciliteiten vrij waarmee je weer andere aandoeningen kunt bestrijden.

Down With the Sickness

Two Point Studios is er in geslaagd om het ziekenhuisleven met een flinke dosis humor neer te zetten. Je patiënten komen namelijk binnen met een aantal fantasierijke en grappige aandoeningen om de sfeer luchtig te houden. Je moet daarom niet verbaasd opkijken als er iemand binnenkomt met een gevalletje ‘Lightheadedness’ en daarom ook, vrij letterlijk, een lamp als hoofd heeft. Andere hilarische voorbeelden zijn ‘Denim Genes’ (de huid heeft zich vervormd tot blauwe spijkerbroekstof), ‘Pandemic’ (de patiënt heeft last van keukengerei wat vastzit aan het lichaam) en ‘Rock Bottom’, oftewel, een stenen kont.

Laat je echter niet foppen door het charmante uiterlijk, want daarachter schuilt een best diepgaande en soms hectische business sim. Naast het dagelijkse reilen en zeilen op de vloeren van je ziekenhuis, is het ook van belang dat alles goed onderhouden blijft. Het aannemen van een conciërge biedt hier soelaas, maar ervoor zorgen dat er overal vuilnisbakken en brandblussers staan kunnen eventuele rotzooi en branden voorkomen. Omdat je oog voor de details moet hebben, is er altijd wel iets om te doen of te controleren. Het geeft natuurlijk vooral ook een heel fijn gevoel als de gezondheidsinspecteur een bezoekje heeft gebracht en je nadien een sprankelende beoordeling krijgt.

Two Point Hospital durft vooral ook leuke variaties aan te bieden in de verschillende scenario’s. Waar je in de eerste paar ziekenhuizen vooral bezig zal zijn met alles goed draaiende te krijgen, krijg je in de latere levels te maken met gebieden waar met regelmaat aardbevingen plaatsvinden, wat dus gevolgen heeft voor de gezondheid van je apparatuur. Hierdoor valt Two Point Hospital eigenlijk nooit in de herhaling en blijf je met plezier verder spelen.

You’re fired!

Heb je zowel je faciliteiten als het onderhoud op orde? Vergeet dan niet af en toe een oogje te werpen op je personeel. Omdat je (hopelijk) door een goede reputatie en behandeling steeds meer patiënten aantrekt, is het zaak dat je je personeel goed op orde hebt. Je zult daarom met regelmaat bijvoorbeeld nieuwe artsen en verplegers moeten aantrekken. Via een systeem wat aangegeven is met sterretjes kun je zien wat het ervaringsniveau van de sollicitanten is, maar natuurlijk betekent meer ervaring ook dat ze meer op je bankrekening drukken.

Ook kun je ervoor kiezen om personeel met minder ervaring aan te nemen en ze juist die ervaring op te laten doen, zodat ze later eventueel een promotie verdienen. Dit is een risk/reward afweging die je soms snel moet nemen. Als er een epidemie is uitgebroken en je patiënten staan op de voordeur te bonken, is het wijs om iemand met veel ervaring aan te nemen. Voor de lange termijn ben je echter gebaat bij het aannemen van goedkoper personeel, omdat ze uiteindelijk minder kosten, maar wel de betere vaardigheden krijgen.

Daarbij hebben je werknemers ook nog eens ieder zijn eigen persoonlijkheidstrekjes, die zowel positief als negatief kunnen zijn én een impact hebben op hoe je zorginstituut uiteindelijk gaat draaien. Ook hier vinden we dezelfde humor terug met bijvoorbeeld een ‘Cheesefor Brains’ arts, die door z’n traagheid een lagere Learning Speed heeft. Iemand met de ‘High Energy’ trek kan weer langer doorwerken zonder dat hij/zij een pauze nodig heeft. Door dit soort kleine eigenaardigheden dien je goed op te letten waar (en soms ook met wie) je je personeel plaatst, om zo wachtrijen of ontevreden patiënten te voorkomen.

Fijne besturing, AI-oogkleppen en vervelende willekeur

Er mag overigens ook een compliment uitgedeeld worden aan de besturing van Two Point Hospital. Het is even wennen aan welk menu verstopt zit onder welke knop, maar al snel sleep je nieuwe behandelkamers open middels de grid-based layout en decoreer je je ziekenhuis zodat het bijna op een kunstgalerij gaat lijken. Hetzelfde kunnen we echter niet zeggen over de soms vervelende AI. Het gebeurde namelijk met enige regelmaat dat bijvoorbeeld een arts of patiënt een behandelkamer niet kon of wilde verlaten. In een aantal gevallen was dat op te lossen door wat spullen opnieuw te arrangeren, maar soms wilde de game gewoon echt niet meewerken en leken de animaties vast te zitten in een loop.

Vaak ging het probleem uit zichzelf (op een arbitrair moment) wel weg, maar het feit dat er dan een ellenlange rij stond voor een bepaalde behandelkamer (wat gevolgen heeft voor je waardevolle reputatie), is toch wel een smetje op de zaak. Het komt namelijk ook voor dat je je patiënten niet succesvol behandeld, waardoor ze een enkeltje voor de Magere Hein-express krijgen. In de uitleg is er helaas weinig terug te vinden over hoe je hiermee om moet gaan en of er ook iets aan te doen is. Hierdoor overheerst soms het gevoel dat je strijdt tegen de meester der willekeur, in plaats van beloond te worden voor goed management.