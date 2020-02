Op het moment dat Rockstar iets doet, dan duikt iedereen daar bovenop. Zo ook nu weer, waarbij twee nieuwe afbeeldingen nu de ronde doen op het web. Het gaat om de onderstaande afbeeldingen, die zijn gevonden op de website van Rockstar Games. En laat het nu net zo zijn dat de uitgever gisteren een nieuwe website heeft gelanceerd om de updates van Red Dead Online en GTA Online net wat mooier uit te lichten.

Daar hoort logischerwijs ook nieuw artwork bij en wie goed kijkt naar de onderstaande afbeeldingen, ziet dat het simpelweg branding is voor het bedrijf zelf en niet voor een game. Je ziet immers dat vooral Rockstar in het zonnetje wordt gezet als bedrijf en niet dat er gedoeld wordt op een specifieke game. Websites die melden dat dit een teaser is voor een aankondiging, die zitten er hoogstwaarschijnlijk naast.

Toen Red Dead Redemption 2 aangekondigd werd, gingen alle socials van Rockstar Games op rood en was de teaser heel uniform, iets wat nu niet het geval is.