Verschillende partijen trokken zich vanwege het coronavirus al terug uit de Game Developers Conference 2020 en daar kwamen recent Microsoft en Epic Games nog bij. Inmiddels heeft de organisatie zelf ook stappen genomen en ze zijn tot de beslissing gekomen dat het beter is om het evenement uit te stellen.

Via een officiële verklaring laat men weten dat ze teleurgesteld zijn dat de conferentie in maart geen doorgang kan vinden, maar dat het beter is om het uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar de bedoeling is dat de GDC 2020 ergens in de zomer zal plaatsvinden.

In de komende weken zal er een nieuwe datum gekozen worden en dan maakt de organisatie meer bekend over hoe het evenement ingericht wordt.