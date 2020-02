Tijdens het panel van Gearbox Software op PAX East liet de ontwikkelaar een trailer van de PlayStation 5 game Godfall zien. Het was dezelfde trailer als die getoond werd tijdens The Game Awards, dus in dat kader weinig nieuws. Maar wel kon de uitgever daar een teaser aan toevoegen en dat is dat we snel meer gaan horen.

Het team achter de game heeft zeer binnenkort veel over de game te vertellen, maar wat de tijdspanne in dat kader is, is niet duidelijk. Komt de ontwikkelaar met een nieuwe trailer en misschien wat meer gameplay beelden of doelt uitgever Gearbox op een onthulling tijdens bijvoorbeeld een PlayStation Meeting?

Het is nog wat vaagjes, maar het goede nieuws is dat we niet lang meer op nieuwe informatie hoeven te wachten.