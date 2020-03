Met het coronavirus dat in steeds meer landen opduikt en waardoor steeds meer mensen besmet raken, worden veel evenementen afgeblazen of ingeperkt. Sony is dit weekend niet aanwezig op PAX East en ook hebben ze al laten weten af te zien van aanwezigheid tijdens de Game Developers Conference later deze maand, die inmiddels geannuleerd is. Daarmee is automatisch ook een eventuele PlayStation Meeting op losse schroeven komen te staan.

Sony gaf laatst aan dat ze voor de onthulling van de PlayStation 5 een soortgelijke tijdlijn aanhouden als destijds met de PlayStation 4. Dat ze hier enigszins van afwijken is een feit, gezien de PlayStation Meeting in 2013 op 20 februari plaatsvond. Die datum ligt achter ons en een dergelijk evenement heeft nog altijd niet plaatsgevonden.

De verwachting was tot dusver dat de aankondiging ieder moment zou komen, maar Sony is stil. Gezien Sony zich nu uit twee evenementen heeft teruggetrokken, is de kans zo goed als zeker dat ze niet op korte termijn een PlayStation Meeting organiseren. Dat zou immers betekenen dat ze media laten invliegen en met het coronavirus zou dat niet bepaald verstandig zijn, ook komt het niet overeen met de houding van Sony richting de andere evenementen.

Dat kan twee scenario’s opleveren, een waarbij Sony alsnog een evenement organiseert, maar pas als het coronavirus qua besmettingen afneemt en ingedamd is. Wanneer dat is, is echter volledig onduidelijk, want met de verspreiding wereldwijd lijkt het pas net begonnen te zijn. Een ander scenario is dat Sony kiest voor een State of Play. Misschien waren ze dat altijd al van plan en kunnen we het eerste scenario per definitie doorstrepen.

Tegelijkertijd lijkt een State of Play niet helemaal de juiste plek te zijn voor dergelijke aankondigingen. Een evenement heeft toch wat meer impact dan enkel een livestream, maar gezien Sony veel veranderingen heeft doorgevoerd in hun communicatie is het volledig onvoorspelbaar wat ze gaan doen. Feit blijft dat ze niet al te lang meer moeten wachten met de onthulling, Microsoft ligt immers aardig op ze voor door onlangs al openheid van zaken te geven.

Tot zover de kijk van PSX-Sense op de situatie, maar de Jouw mening draait natuurlijk om jullie perspectief. Kunnen jullie je vinden in het tweede scenario als meest logische uitgangspunt of zit er nog altijd een evenement aan te komen, maar pas veel later in het jaar? Of gaat Sony Microsoft achterna met simpelweg een blogpost met daarin de details? Misschien zijn ze iets compleet anders van plan en heb je daar wel een goed idee bij. Wat het ook zijn mag, we horen je mening natuurlijk weer graag; dat kan zoals altijd hieronder.