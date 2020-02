Destiny 2 heeft eind vorig jaar een behoorlijke verandering ondergaan. Zo ging de basis game samen met de eerste uitbreidingen free-to-play en ook richt Bungie zich nu meer op seizoensgebonden content, zodat de contentflow aanwezig blijft en spelers wat te doen hebben.

Toch is Bungie nog niet helemaal tevreden over de structuur van het content aanbieden. Bij elk nieuw seizoen komt er nieuwe content naar de game, samen met een Battle Pass en bijbehorende zaken. Veel van de evenementen die hieraan gekoppeld zijn, zijn echter seizoensgebonden en daardoor zouden casual spelers, die af en toe spelen, best wat kunnen missen.

Dat is jammer, want dat ‘verplicht’ de meer casual speler om continu bezig te blijven, anders missen die spelers toffe content. De situatie, ‘fear of missing out’, is iets wat Bungie wil gaan adresseren. Een mogelijke aanpak omschrijft de ontwikkelaar als volgt:

“We also think we could invest more of our development time on our questlines. Right now, things like Sundial consume team resources and then fade away. Imagine instead that Seasonal questlines like “Save a Legend” didn’t go away in the following Season, but instead existed until the next Expansion releases. That way, as players drift in an out of the game, there’s a bunch of content building up for them to play when they return.”