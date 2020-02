Review: Trust Forze Gaming Headset GXT 488 – Gamers die geen zin of de middelen hebben om een fortuin te spenderen aan een headset, kijken ongetwijfeld veelal in de budgetbakken. Trust komt als geroepen, want zij hebben de Forze Gaming Headset GXT 488 op de markt gebracht. Het is zelfs officieel gelicenseerd door Sony, dus je vindt de mooie blauwe accenten terug op de doos en de headset. Voor €45,- mag je echter geen high-end product verwachten, maar het moet natuurlijk wel de basisfuncties in huis hebben. Zal deze headset je paar tientjes waard zijn of is het verstandiger om even door te sparen?

Low-budget look

De headset ziet er fors uit. Zijn stevige uiterlijk komt vooral doordat de earcups mooi groot zijn. Op de zijkanten van de earcups vind je de PlayStation logo’s in glimmend zilver. De grote plastic hoofdband heeft aan de uiteindes dezelfde zilveren afwerking wat een beetje goedkoop oogt, maar kenmerkend is voor de headsets van dit merk. Ook het middendeel van de hoofdband kent een ontwerp, maar dat is zonder functie en niet per se mooi, hoewel dat persoonlijk is. Zie het als een soort tiara met spoilers. Kortom, het betreft een goedkope headset en zo ziet het er ook uit. Qua design verwacht je in die zin wel wat meer van een headset die de officiële licentie heeft, want in vergelijking met andere gelicenseerde headsets legt deze het duidelijk af.

Gelukkig zit de headset prima op je hoofd. De grote earcups zijn erg fijn en knellen niet op je oren door hun omvang. De leren kussens rusten om je oren heen, zodat de langere speelsessies geen probleem vormen. Gezien het leren kussens betreffen, moet je er wel rekening mee houden dat als het warm is, zweet een factor kan zijn wat je comfort wat in de weg kan zitten. In de hoofdband zit ook een leren kussen verwerkt, maar dit voelt iets te hard aan wat bij het eerste gebruik wennen zal zijn. Als de hoofdband kussen iets breder zou zijn, dan had het met de bijkomende oppervlakte net wat beter op je hoofd kunnen rusten, het huidige ontwerp kent echter ongebruikte ruimte.

Tripje naar Seaworld

De headset plug je met de 3.5 mini-jack aansluiting in de DualShock 4 of eventueel een andere controller naar wens. Rechttoe rechtaan, plug-in & play, want de PS4 doet de rest. De microfoon, die aan de linkerkant bevestigd zit en verstelbaar is, is prima en ook zal je jouw teammaten in de partychat goed kunnen horen en jij bent goed verstaanbaar voor hen. Het geluid wat je krijgt als je een game speelt is echter ondermaats. Voor €45,- mogen we natuurlijk niet de wereld verwachten, maar de basis moet wel op orde zijn. Simpel en helder geluid is een vereiste, de rest laten we over aan de mid- en high-end headsets, maar helaas gaat de GXT 488 daar de mist in. Het klinkt alsof je onder water aan het gamen bent en dat is niet goed.

Dit komt doordat de headset de middentonen te hoog heeft staan en een té lage treble heeft. Met third-party equalizer software hebben we dit via een pc kunnen aanpassen, waardoor we de potentie van de headset gehoord hebben. Het resultaat was erg helder geluid nadat we de middentonen verlaagd hadden en de treble ietwat verhoogd, maar dat werkt dus alleen op de pc. De headset biedt immers geen opties om presets op te slaan. Bass is gering aanwezig, maar is voldoende voor een headset in deze prijsklasse. Het is erg jammer dat vooral de middentonen roet in het eten gooien, want na twee simpele aanpassingen met een equalizer had je een zeer degelijke headset gehad, maar doordat je geen presets op kan slaan is dit enkel van toepassing bij gebruik op de pc.

Klein lichtje aan het einde van de tunnel

Je kunt het volume on-the-fly aanpassen met de afstandsbediening die op de kabel verwerkt zit. De kabel is overigens een gevlochten kabel, wat lekker stevig is en dus niet snel stuk gaat. Het volume van de headset is ook degelijk te noemen, want het zal nooit de oren van je kop blazen, maar het weet wel een mooi maximum te bereiken. Ook heb je niet als bij-effect dat je gekraak of andere onzuiverheden hoort wanneer je de headset op een hoog volume zet. Via de afstandsbediening kan je verder jezelf nog muten, maar het chat- en gamegeluid afmixen zul je via de PS4 moeten doen.