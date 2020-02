Als er één zekerheid is op deze wereld, is het toch wel dat Hideo Kojima van lange cut-scènes houdt. Erg lange cut-scènes welteverstaan. De man is namelijk berucht om het maken van games die meer dan eens onderbroken worden door een mini-speelfilm, waarbij we gewoonweg onze controllers even naast ons kunnen neerleggen.

Ook zijn laatste project, Death Stranding, heeft voldoende cut-scènes om ons naar de popcorn te doen grijpen. Als je hier echter niet zo’n grote fan van bent, dan biedt update 1.11 gelukkig soelaas.

Update 1.11 heeft dus, naast de bovenstaande functie, niets anders meer te bieden, maar de mogelijkheid om sommige cut-scènes door te spoelen is toch enigszins nuttig. Merk wel op dat deze functie enkel werkt wanneer je de game een tweede keer speelt en dat niet elke scène doorgespoeld kan worden. Dankjewel voor deze gunst Kojima-san!