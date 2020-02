De Japanse gamemaker Hideo Kojima wordt vandaag de dag beschouwd als één van dé grootste namen in de gamewereld. De man was immers verantwoordelijk voor toppers zoals de Metal Gear Solid-reeks, het angstaanjagende P.T. en recent stond hij aan het roer van het toch wel erg speciale Death Stranding. Hij overleefde bovendien een vrij drastische breuk met Konami en wist op een succesvolle manier zijn eigen studio, Kojima Productions, uit de grond te stampen.

De man heeft door zijn carrière heen al verschillende prijzen gewonnen, denk maar aan de Lifetime Achievement Award op de Brasil Game Show in 2017 of zijn Guiness record voor meest gevolgde videogame regisseur op Twitter en Instagram. Daar komt binnenkort nog een prijs bij, de BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) riep Kojima-san namelijk uit tot de winnaar van de BAFTA Fellowship 2020 Award.

Elk jaar zet de BAFTA namelijk personen in de bloemetjes die een opmerkelijke bijdrage leverden aan verschillende beeldende kunstvormen, zoals films, series en games. Kojima-san is hiermee de tweede Japanner die deze prijs mag ontvangen, Shigeru Miyamoto deed het hem in 2010 namelijk al voor. Ook levende meme Gabe Newell mocht deze award al eerder in ontvangst nemen.

De BAFTA Game Awards ceremonie vindt plaats op 2 april 2020. Kojima-san zelf is alleszins erg enthousiast over zijn award, als we zijn woorden tenminste mogen geloven:

“Thank you very much for this precious BAFTA Fellowship award. I am very honoured and would like to take this moment to reflect on the many predecessors that came before me, as I deeply respect their contributions to entertainment, whether in movies, television, or games. I would also like to thank those who have supported me over the years and I will continue my commitment to creating new and innovative ways that will push the world of ‘play’ entertainment forward.”