Nog een tweetal weekjes en we kunnen aan de slag met onze favoriete helden uit de populaire anime- en mangareeks My Hero Academia in My Hero One’s Justice 2. Een held is echter geen held als hij geen slechteriken kan verslaan en daarom focust een nieuwe trailer zich eens volledig op de rebelse villains.

Nieuwe toevoegingen aan het groeiende rooster met speelbare personages zijn deze keer Kai Chisaki, Tomura Shigaraki (Another Ver.), Mr. Compress en Twice, die allen met hun unieke quirks een eigen speelstijl hebben. De trailer toont bovendien van al de genoemde personages wat concrete gameplay beelden.

My Hero One’s Justice is vanaf 13 maart verkrijgbaar voor de PS4, Xbox One en pc. De nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.