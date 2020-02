De laatste tijd duiken er behoorlijk wat patenten van Sony op voor allerlei varianten van PlayStation controllers. Veel patenten worden uiteindelijk geen realiteit en dus is het afwachten hoe de DualShock 5 controller er straks uit gaat zien en welke functies die krijgt. Een nieuw patent hint mogelijk wel naar een zeer interessante functie, namelijk draadloos opladen.

Het patent betreft een speciale adapter die je in de controller plugt, net zoals de recent uitgebrachte Back Button accessoire voor de DualShock 4. Deze adapter zou samen met een laadstation komen. De controller met de ingeplugde adapter kun je op het laadstation plaatsen, waardoor de controller draadloos wordt opgeladen. Volgens het patent kan de adapter ook nog extra stroom leveren wanneer er geen contact is met het laadstation.

Een interessant detail is dat de adapter voor het draadloos opladen ook nog knoppen heeft. Volgens de beschrijving van het patent kunnen deze knoppen ingesteld worden om functies van de reguliere knoppen van de controller over te nemen, waardoor games dus ook bestuurd kunnen worden door middel van de knoppen op de adapter. Dit doet natuurlijk direct denken aan de eerder genoemde Back Button accessoire, die exact dezelfde functie heeft.

In het patent wordt de DualShock 4 controller specifiek genoemd. De DualShock 5 zal qua ontwerp vermoedelijk niet veel van de PS4 controller afwijken en dus zou de techniek uit het patent ook zomaar voor de controller van de PlayStation 5 gebruikt kunnen worden. Of deze adapter voor draadloos opladen ook echt op de markt wordt gebracht is natuurlijk afwachten, dat zal in de toekomst moeten blijken.