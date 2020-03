EA heeft een nieuw in-game event voor Apex Legends aangekondigd. Het System Override Collection Event gaat aanstaande dinsdag 3 maart van start en zal twee weken later, op 17 maart dus, weer eindigen. Met dit event wordt er onder andere een nieuwe tijdelijke modus aan de Battle Royale-game van Respawn Entertainment toegevoegd.

De modus heet Déjà Loot en deze brengt een interessante twist met zich mee. Deze modus heeft namelijk permanente loot locaties. Dit betekent dat je in Déjà Loot gedurende het hele event in iedere wedstrijd dezelfde loot items op exact dezelfde plek aantreft. Hiermee wil Respawn Entertainment de flow van de wedstrijden wat anders laten lopen, doordat iedereen naar dezelfde sterke loot locaties zal willen, wanneer je hebt geleerd welke items je op welke plek kunt vinden.

Tijdens de eerste week van het event wordt de Déjà Loot-modus gespeeld op World’s Edge. In de tweede week keren spelers terug naar waar het allemaal begon. Kings Canyon zal dan namelijk de map zijn waar Déjà Loot op gespeeld wordt.

Met het System Override Collection Event wordt er ook nieuwe uitrusting geïntroduceerd, namelijk het Evo Shield. Wanneer je deze armor oppakt is het eerst nog zwakker dan de witte Common Body Shield. Het Evo Shield zal echter steeds sterker worden naarmate je vijanden verwondt. Als je genoeg schade toebrengt bij andere spelers, zal het Evo Shield zelfs sterker worden dan een Epic Body Shield. Het Evo Shield zal eerst alleen te vinden zijn in de Déjà Loot-modus, maar Respawn zal op basis van feedback van spelers beslissen of deze uitrusting na het event ook aan de reguliere modi wordt toegevoegd.

Verder kunnen spelers met het komende event ook nog 24 nieuwe tijdelijke cosmetische items vrijspelen. Alle items zijn direct aan te schaffen met Apex Coins of Crafting Metals, maar ze zullen ook in Event Apex Packs verschijnen. Deze pakketten bevatten één tijdelijk event-item en twee standaard items.

Hieronder kun je nog een trailer van het System Override Collection Event bekijken.