Hideo Kojima bracht vorig jaar met zijn eigen studio Kojima Productions Death Stranding uit voor de PlayStation 4. Het was de eerste release van Kojima Productions als onafhankelijke studio sinds het vertrek van Kojima bij Konami. Het is nog niet bekend waar de ontwikkelaar momenteel mee bezig is, maar wellicht dat we daar komende week meer duidelijkheid over krijgen.

Op het Twitter-account van Kojima Productions werd namelijk een bericht geplaatst waarin de studio lijkt te hinten naar een aankondiging die mogelijk komende week plaatsvindt. Het gaat om een foto van Aki Saito, Head of Communications bij Kojima Productions. In de bijbehorende tekst wordt aangegeven dat Saito erg druk is geweest dat hij denkt dat hij daar binnenkort meer over kan vertellen.

Dat is op zichzelf niet zo opvallend, maar wanneer je goed inzoomt op de foto, zie je de tekst “next week” op het notitieblok van Saito staan. Hint Kojima Productions er hiermee naar dat er komende week een aankondiging van de studio zal komen? Het zou zomaar kunnen.

Wat we precies van een eventuele aankondiging kunnen verwachten is onduidelijk. Op internet suggereren mensen op basis van het bericht op Twitter dat de aankondiging wel eens iets met Silent Hill te maken zou kunnen hebben. Dit vanwege het feit dat het woord “silent” in de tekst wordt gebruikt en dat er ‘Pyramid’ op het potlood van Saito staat. Sommige mensen leggen hier de link met Pyramid Head, een personage uit Silent Hill.

Het is echter maar de vraag of Kojima Productions met een project rondom Silent Hill bezig is, aangezien de rechten voor de serie nog altijd in handen zijn van Konami. Het kan ook zijn dat de aankondiging iets te maken heeft met een mysterieuze Death Stranding teaser die Kojima onlangs deelde.

Laten we in ieder geval hopen dat Kojima Productions komende week inderdaad met een aankondiging komt, want we zijn erg benieuwd wat de studio nog allemaal in petto heeft.