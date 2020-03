De Amerikaanse ontwikkelaar Harmonix is bekend van diverse muziekgames. De studio is onder meer verantwoordelijk geweest voor de Rock Band-games en is tevens de oorspronkelijke ontwikkelaar van Guitar Hero. Harmonix heeft nu een geheel nieuwe game aangekondigd, genaamd Fuser.

Fuser laat spelers carrière maken als dj. Ze krijgen de taak om een groot aantal bekende hits te mixen, om zo het publiek van diverse virtuele festivals te vermaken. Je kunt verschillende elementen van de nummers afzonderlijk met elkaar mixen, zoals zang en baslijnen. Om de game te spelers zijn geen accessoires nodig.

Er zullen in totaal ruim honderd bekende nummers in Fuser aanwezig zijn uit diverse genres zoals pop, rap, dance en rock. Spelers kunnen aan de slag met songs van onder meer Billie Eilish, The Chainsmokers, Imagine Dragons en Post Malone.

Fuser verschijnt dit najaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken. Tevens vind je hieronder een lijst met de eerste 16 nummers die voor de game zijn bevestigd.