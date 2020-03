Na het verrassend leuke nieuws dat The Wonderful 101: Remastered niet lang meer op zich laat wachten, krijgen de liefhebbers nu zo’n 15 minuten aan nieuwe gameplay te zien, met dank aan de demo van de game die op PAX East speelbaar was.

The Wonderful 101: Remastered is, zoals de naam al impliceert, een remaster van het eerdere The Wonderful 101 uit 2013. Initieel was deze game echter een Wii U exclusive, wat er hoogstwaarschijnlijk ook voor zorgde dat deze titel indertijd onder de radar bleef.

Ontwikkelaar PlatinumGames werkt echter hard om hun IP’s vanaf nu zelf uit te brengen en zette voor deze titel onlangs een Kickstarter online, die binnen de kortste keren het doel wist te bereiken.

Als jij binnenkort zelf in de schoenen wil stappen van de chaotische horde aan superhelden die The Wonderful 101 te bieden heeft, zet je best 22 mei even in je agenda. Ondertussen kan je genieten van de onderstaande nieuwe gameplay beelden.