Er werd lang gespeculeerd over wie in het volgende seizoen van The Witcher op Netflix de rol van Vesemir op zich zou nemen. Vele fans drongen initieel sterk aan om Mark Hamill, Luke Skywalker voor de vrienden, op deze rol te zetten. Hamill zou namelijk volgens velen perfect zijn geweest om deze wijze Witcher tot leven te brengen, maar helaas pindakaas: Netflix kondigde via de onderstaande tweet aan dat de rol van Vesemir inmiddels bezet is.

De naam Kim Bodnia doet dan misschien minder belletjes rinkelen dan Mark Hamill, maar de Deense acteur bewees al eerder in onder andere “The Bridge” en “Killing Eve” dat hij wel degelijk een potje kan acteren.

Nog niet zo lang geleden gaf Netflix overigens een kort lijstje vrij van andere bevestigde namen die in het tweede seizoen van The Witcher zullen verschijnen. Wanneer dat tweede seizoen er precies komt, is momenteel nog niet bekend, maar we kunnen alleszins al niet meer wachten!