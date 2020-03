Jason Blundell is een van de mensen die bij Treyarch de Zombie modus voor de Call of Duty: Black Ops subfranchise heeft bedacht. Sinds de introductie van deze modus is het onverminderd populair geweest en Treyarch blijft hier telkens op terugkomen in nieuwe delen.

Ook andere Call of Duty ontwikkelaars hebben zich aan een Zombie modus gewaagd, maar proberen zo nu en dan ook wat anders. De ultieme Zombie ervaring is immers vooral in de Black Ops subserie te vinden. Blundell heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Zombie modus en hij is nu bij Treyarch vertrokken.

Dit heeft de ontwikkelaar via Twitter bekendgemaakt middels een verklaring. Een specifieke reden voor zijn vertrek werd niet gegeven.