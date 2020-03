Met het coronavirus dat steeds meer om zich heen grijpt, worden verschillende evenementen uitgesteld, ingeperkt of geannuleerd. Zo trokken verschillende ontwikkelaars en uitgevers zich terug van PAX East afgelopen weekend, maar ook is de Game Developers Conference 2020 uitgesteld naar de zomer. De E3 staat voor juni op het programma en die beurs gaat vooralsnog gewoon door.

De ESA is momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor de beurs in juni en ze hebben aangegeven dat ze waakzaam blijven. Vooralsnog gaan ze – op basis van wat ze nu weten – volop door met het plannen van de beurs. Er is dus vooralsnog geen intentie om de E3 uit te stellen of te annuleren.

Dat kan echter veranderen anders de besmettingen nog verder toenemen naarmate de E3 dichterbij komt, maar dat is afwachten.

“We will continue to be vigilant, as our first priority is the health, wellness, and safety of all of our exhibitors and attendees. Given what we know at this time, we are moving ahead full speed with E3 2020 planning.”