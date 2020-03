Black Forest Games werkt al geruime tijd aan een remake van Destroy All Humans! en die game zal later dit jaar voor onder andere de PlayStation 4 verschijnen. Wanneer precies weten we nog niet, maar dat de ontwikkelaar goed opschiet met de ontwikkeling is een feit.

De game was ook uitgebreid speelbaar op PAX East afgelopen weekend, waar Gematsu de demo heeft vastgelegd om online te delen. Zie hieronder een kwartier aan gameplay van deze klassieker en als je meer wilt weten, dan kan je bij onze preview terecht.