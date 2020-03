Frictional Games kennen we van Amnesia: The Dark Descent, SOMA en andere horrortitels en zij hebben momenteel de game ‘I Am Tasi’ in ontwikkeling. Veel weten we niet over deze titel, behalve dat het al sinds 2017 in ontwikkeling is.

Ook hebben we nog maar weinig van de nieuwe games gezien, maar van de genoemde titel is nu een teaser trailer online gezet. Veel wijzer worden we er niet van, maar wel zit de sfeer er gelijk goed in wat de indruk geeft dat het wederom een horrorgame betreft.