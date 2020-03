Vanaf morgen rond het middaguur kunnen we aan de slag met twee gratis nieuwe games, als je PlayStation Plus abonnee bent althans. Voor de maand maart staan Shadow of the Colossus en Sonic Forces op het programma, geen verkeerde line-up als je het ons vraagt.

Met de komst van nieuwe titels in het aanbod zullen de huidige games verdwijnen. Je hebt dus nog maar beperkt de tijd om de games die nu gratis zijn binnen te halen, het gaat hier om BioShock: The Collection, The Sims 4 en Firewall: Zero Hour.

Heb je de games nog niet gedownload of in je downloadlijst gezet? Dan raden we je aan dat zo snel mogelijk te doen voordat ze uit de PlayStation Plus-sectie van de PlayStation Store verdwijnen.