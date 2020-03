De ontwikkelaar van My Time at Portia heeft laten weten dat ze met een nieuwe game bezig zijn: Ever Forward. Deze puzzel/adventure-game zal in de maand mei uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en de pc.

In Ever Forward speel je als Maya, die terecht is gekomen in een vreemde wereld die zweeft tussen de werkelijkheid en verbeelding. Zij gaat op avontuur om haar geheugen terug te krijgen en gaandeweg komt ze ook achter de vele geheimen van de wereld waarin ze terecht is gekomen.

Buiten de aankondiging van deze game heeft Pathea Games ook een onthullingstrailer van Ever Forward vrijgegeven en die kan je hieronder checken.