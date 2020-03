De PlayStation 4-exclusive Dreams is in goede aarde gevallen bij veel gamers en velen hebben al prachtige creaties gemaakt. Sommige ontwikkelaars zijn zelfs zo onder de indruk van sommige projecten in Dreams, dat zij creators een baan hebben aangeboden.

De man die Blade Gunner heeft gemaakt in Dreams – die dat onder de naam ‘Jimmyjules153’ heeft gedaan – heeft tegenover The Escapist laten weten dat een Europese ontwikkelaar contact met hem heeft gezocht om hem een baan aan te bieden. Welke ontwikkelaar dit is wilde hij logischerwijs niet zeggen, maar bijzonder is het wel. Jimmyjules153 heeft namelijk totaal geen ervaring met het programmeren van games.

De ontwikkelaar van Dreams, Media Molecule, heeft zelf ook al een aantal mensen aangetrokken om content te maken voor hun nieuwste game. Dit deden ze eerder al met LittleBigPlanet. Een aantal van deze mensen maakten later zelfs de overstap naar grote ontwikkelstudio’s.

Wil je weten wat voor game Blade Gunner precies is, dan kan je dit in de video die hieronder staat bekijken.