Hoewel het slecht nieuws regent met betrekking tot veel gaming- en techbeurzen, ging PAX East gewoon door. Daar was gelukkig ook het een en ander te zien met betrekking tot games, waaronder een speelbare demo van de remake van de meest geliefde game gebaseerd op onze favoriete pratende spons.

In dit geval zijn de beelden afkomstig van onze concullega’s bij Gematsu en zien we het Jellyfish Fields level in zijn volle glorie. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated staat gepland voor een release in 2020, maar de exacte datum is nog niet bekend. Voor meer informatie kan je ook even onze preview er op naslaan.