Fans van vreemde, dan wel bizarre games kunnen later deze week hun hart weer ophalen. Vanaf morgen zal namelijk Pathalogic 2 beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4.

In Pathalogic 2 is het de bedoeling om 12 dagen te overleven in een dorpje dat slachtoffer is geworden van een virus. Je probeert niet alleen jezelf in leven te houden door onder andere te zoeken naar voedsel, je probeert ook de bewoners van het dorp te redden.

De game kwam al eerder uit voor de Xbox One en pc en gamers die Pathalogic 2 al hebben gespeeld zijn in twee groepen te verdelen. De ene vindt de hoge moeilijkheidsgraad geweldig, terwijl de andere groep zich hier juist verschrikkelijk aan ergert.

Om je een idee te geven van wat je van Pathalogic 2 kunt verwachten, hebben we een trailer van de game opgedoken. Het gaat om de Xbox One accolades trailer, maar de game zal er op de PlayStation 4 natuurlijk niet veel anders uitzien.