Ghost Games heeft een nieuwe update voor Need for Speed: Heat uitgebracht en die brengt een aantal nieuwe auto’s naar de racer. Een gedeelte van de nieuwe content is gratis, maar ook is er content waar je voor dient te betalen.

Hoewel EA niet heel duidelijk is in wat je nu precies gratis krijgt en wat niet, ziet het er naar uit dat het gros van de items in het Black Market Car Pack gratis is. De specifieke details op een rijtje:

Black Market Car Pack #1

Aston Martin DB11 Volante (2018) – Gratis

Narratief met voice-over

6x ‘Challenge Sets’ voor de speler om te voltooien (3-5 uur aan gameplay) met zowel opnieuw gebruikte content (activiteiten) als nieuwe events

Outfits voor je personage

Items om de auto aan te passen

‘Vanity items’

McLaren F1 (1993) – €4,99