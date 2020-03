Alsof de demo al niet genoeg was, krijgen we ook nog eens een viertal nieuwe video’s voorgeschoteld van deze langverwachte remake. In deze video’s wordt er wat meer getoond van de combat, de wereld die we dadelijk voorgeschoteld gaan krijgen en meer.

Het enige nadeel: Alle video’s zijn volledig Japans, dus we moeten het echt met deze beelden doen. Wil je meer weten, check dan sowieso de demo van Final Fantasy VII Remake die nu beschikbaar is of lees nog even terug wat wij denken over deze game in onze preview.

Final Fantasy VII Remake verschijnt op 10 april als tijdelijke exclusive voor de PlayStation 4.