PlayStation Plus abonnees kunnen deze maand met twee nieuwe games aan de slag: Shadow of the Colossus en Sonic Forces. Deze games zijn toegevoegd aan de PlayStation Plus-sectie in de PlayStation Store wat betekent dat je ze nu kunt downloaden.

Shadow of the Colossus is een remake van het origineel dat jaren terug voor de PlayStation 2 verscheen en Sonic Forces kwam in 2017 uit. Meer over de eerste game lees je hier en de review van Sonic Forces kan je hier vinden.

Om de games te downloaden kan je de onderstaande links gebruiken: