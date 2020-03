Destiny 2 beschikt over allerlei locaties in het universum en logischerwijs verschillen de planeten behoorlijk van elkaar. Dat zorgt voor variatie in de omgevingen waar we al knallend en vliegend doorheen gaan. Als je echter even stilstaat bij de flora en fauna van de planeten, dan is dat behoorlijk mooi vormgegeven.

YouTuber Kimber Prime kan de veelzijdigheid van de planeten erg waarderen en heeft een documentaire gemaakt, die ergens wel wat wegheeft van de BBC-serie Earth, dat door de kenmerkende stem van David Attenborough begeleid wordt.

De dieren die je in Destiny 2 kunt vinden staan centraal in de informatieve video hieronder, die erg creatief genoemd mag worden. Check het zeker even.