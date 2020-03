Gamers die Dead or Alive 6 spelen die weten dat er een enorme hoeveelheid aan cosmetische content voor de game verkrijgbaar is. Het overgrote deel kun je enkel verkrijgen tegen betaling en daar is op zich niets mis mee, het is immers cosmetisch. Er zijn echter ook grenzen wat je hiermee kunt doen en de game heeft nu een nieuw dieptepunt bereikt wat betreft microtransacties.

Als je de haarkleur van je personage wilt veranderen, dan kost dat één in-game ticket. Een ticket kent een waarde van ongeveer een euro, waardoor een simpele aanpassing als deze behoorlijk prijzig is geworden. Wat het nog wat erger maakt is dat je na betaling niet kunt wisselen tussen de kleuren die je gekocht hebt. Telkens als je de kleur wilt veranderen, dien je een nieuw ticket in te wisselen.

Als je beschikt over een hoop valuta, dan kan je het ook daarmee doen; het wisselen van haar kost dan 10.000 currency. Hoe dan ook, het is prijzig en wat nog vervelender is, is dat de game opslaat welke kleur haar je hebt en alle andere data daaromtrent wordt gereset bij een nieuwe aanschaf. Het gevolg is dat een nieuwe wijziging dus weer geld kost.

Voor een uitgebreidere toelichting kan je de video hieronder bekijken, waarin YouTuber EmeryReigns het tot in detail uitlegt.