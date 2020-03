De Uncharted-film heeft een buitengewoon hobbelige rit tot dusver achter de rug, met name omdat de mensen aan het roer telkens weer aan wal stapten. Ondanks dat het inmiddels al jaren duurt, zit er nu eindelijk schot in de zaak. Het filmen zal binnenkort gaan beginnen en nu is er ook een bekende naam aan de cast toegevoegd: Antonio Banderas.

Variety meldt dat de acteur zich bij de cast heeft aangesloten en daarmee groeit de lijst met bekende namen. Tom Holland speelt Nathan Drake en Mark Wahlberg zal in de schoenen van Sully stappen. Welke rol Banderas zal vertolken is nog niet bekend, maar het kan zijn dat hij de antagonist in de film is. Verder meldt Variety dat Ruben Fleischer de regisseur zal zijn.

De bedoeling is dat de Uncharted-film op 5 maart 2021 in de bioscoop draait.