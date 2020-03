Vanaf PAX East kunnen we elk jaar weer het nodige gaming nieuws verwachten. Hoewel wij er jammer genoeg niet bij aanwezig konden zijn, hebben verschillende uitgevers hun nieuwe content via streams gedeeld.

Zo ook Bethesda, die een flink portie van de multiplayer van DOOM Eternal speelde. In de 2016 versie van DOOM was al een aardige multiplayer optie te vinden, maar id Software belooft deze keer nog heel wat meer diepgang. Het is een lange zit, maar de moeite waard om te bekijken.

Daarnaast wilden Bethesda en id Software ook even tonen wat voor soort skins we kunnen verwachten voor de multiplayer. Sommigen daarvan zien er gruwelijk vet uit, anderen hebben een wat meer komische noot.

Nog zo’n twee weken wachten en dan kunnen we na het eerdere uitstel toch aan de slag met DOOM Eternal op 20 maart aanstaande.