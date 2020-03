Cartoon Network en Outright Games hebben de handen inéén geslagen om een nieuwe Ben 10 game te kunnen publiceren. Deze game gaat uitkomen op de consoles en PC en staat gepland voor deze herfst.

De game heeft nog geen naam, maar Ben 10 vs. The Universe: The Movie staat gepland voor een premíere, ook deze herfst. De kans is groot dat de game en de film dezelfde naam gaan delen en veel met elkaar te maken zullen hebben.

Ben 10 games hebben het altijd best goed gedaan, de meest bekende is wellicht Ben 10 Galactic Racing die ook op de PS Vita is verschenen en Ben 10 Protector of Earth voor de Wii.

“We are thrilled to be working with Cartoon Network again to create a brand-new Ben 10 game,” aldus Outright Games CEO Terry Malham in een persbericht. “Returning to the world of Ben 10 is something we’ve been keen to do for a while. The response from fans has been incredibly positive and we are so glad to work with Cartoon Network and continue to develop this ongoing partnership.”