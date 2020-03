Sinds vandaag is de Warlords of New York uitbreiding voor Tom Clancy’s The Division 2 verkrijgbaar. Deze uitbreiding brengt de spelers terug naar New York, alwaar je een mooi avontuur zult kunnen beleven op jacht naar Aaron Keener, een voormalig The Division agent die rogue is gegaan.

Hij vormt met anderen een bedreiging voor de beschaving en moet dus een halt toegeroepen worden. Hij bevindt zich ergens in Lower Manhatten en het is aan jou en je team om hem op te sporen en zijn acties een halt toe te roepen.

Om de release te vieren bracht Ubisoft een mooie launch trailer uit en die check je hieronder.