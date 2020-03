Ubisoft heeft aangekondigd dat Rainbow Six Siege vanaf morgen tot en met zondag 8 maart gratis te spelen is op de PlayStation 4. Iedereen die de game in die periode binnenhaalt heeft toegang tot alle maps, modi en de 20 originele Operators.

Mocht je tijdens de gratis periode de game besluiten aan te schaffen, dan zul je je progressie mee kunnen nemen. De game zal ook scherp geprijsd zijn in deze periode, dus doe er je voordeel mee.