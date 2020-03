Fortnite heeft weer een update ontvangen en die brengt de supply lama’s terug en de proximity mine is toegevoegd. Vanaf nu is het dus weer mogelijk om lama’s in de wereld terug te vinden, alwaar er vijf van zijn verspreid over de map. De mijn is een nieuw item en daarmee kan je best wat schade berokkenen bij vijanden.

Als je de proximity mine meeneemt, dan komen ze in bundels van drie en je kan er maximaal zes bij je dragen. Een mijn gaat automatisch af als een vijand er langsloopt en berokkent 50 schade, ook zal de silhouet van de speler in kwestie kortstondig door de muur heen te zien zijn. Tevens is het mogelijk om de mijn als een honkbal met de bijl weg te slaan, wat voor leuke situaties kan zorgen.

Verder lost deze update nog wat bugs op, zo zal XP dat je via munten krijgt correct weergegeven worden en de map is te minimaliseren. In Team Rumble zijn de pijlen van teammaten niet langer onzichtbaar en zwakke punten zullen werken. Als je in split-screen speelt, dan zullen de acties van speler 1 niet langer invloed hebben op de trigger knop actie van speler 2.

Een niet al te uitgebreide update, maar dataminers hebben aangegeven dat er een heavy ‘slug fire’ shotgun aan zit te komen en een legendarische scoped assault rifle. Ten slotte zijn er nog nieuwe emotes en wraps onderweg naar de game, maar wanneer dit precies verschijnt is nog onbekend, hetzelfde geldt voor een mogelijk Rainbow Six Siege cross-over evenement, waar verwijzingen naar zijn gevonden.