Final Fantasy VII werd vorig jaar voorzien van een vaste releasedatum, waarna de game later nog een maandje werd uitgesteld. De ‘nieuwe’ datum staat nu op 10 april en dat zal niet meer veranderen.

De game is namelijk goud gegaan en dat betekent dat de ontwikkeling van de basisgame op dit moment volledig is afgerond. Square Enix had het volgende te melden:

“Yes, it’s all right now. We needed a little more time for some of the last quality improvements, but it has already gone gold and there won’t be any further delays,”