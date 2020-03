Loot boxen zijn al meer dan eens het middelpunt van controverse geweest in diverse games, waardoor het voor ontwikkelaars maar al te vaak een gok is of ze deze mechaniek ook in hun game moeten gebruiken. Enerzijds is het een handige manier om extra geld uit de zakken van de spelers te slaan, maar anderzijds bestaat natuurlijk ook de kans dat spelers erg kwaad worden omdat ze geen toegang krijgen tot de content die ze willen zonder extra te betalen.

Bungie lijkt nu te beseffen dat loot boxen eigenlijk niet (meer) thuishoren in Destiny 2 en besliste daarom om deze te verwijderen vanaf de start van het nieuwe seizoen. Destiny 2 maakte voordien gebruik van zogenaamde “Bright Engrams”, die spelers in de Eververse Store optioneel konden aankopen, tot ongenoegen van velen.

Luke Smith, de regisseur van Destiny 2, haalde nu in een recente blogpost aan dat deze Bright Engrams niet meer overeenkomen met de visie van de ontwikkelaar op de game:

“For Season 10, we’re doing away with Bright Engrams as purchasable items. We want players to know what something costs before they buy it. Bright Engrams don’t live up to that principle so we will no longer be selling them on the Eververse Store, though they will still appear on the Free Track of the Season Pass.”