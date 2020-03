Sony zit niet stil als het aankomt op hun streaming service PlayStation Now. Met enige regelmaat voegen ze nieuwe titels toe die voor abonnees te streamen zijn naar hun console. En diverse games kan je ook downloaden, mocht jouw internetverbinding niet toereikend genoeg zijn voor een soepele streaming ervaring.

Zo zijn er nu weer elf nieuwe titels aan de line-up toegevoegd. Let wel op: Twee van deze titels zijn slechts voor een beperkte tijd beschikbaar. De twee in kwestie zijn Shadow of the Tomb Raider en het nog vrij recente Control, die door ons zeer positief werd ontvangen. Deze twee games zijn speelbaar tot en met 31 augustus.

De volledige lijst met nieuwe titels vind je hieronder.