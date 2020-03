Sommigen hebben er niks mee, anderen vinden het prachtig om naar te kijken: monstertrucks. Een beetje adrenaline is goed voor de mens en wat geeft nou een betere kick als dingen kapot te zien worden gemaakt door gigantische wagens? Het zelf mogen doen!

In Monster Truck Championship krijgen we zo’n 25 circuits voorgeschoteld in diverse Amerikaanse steden. Op deze circuits kan je verschillende modi spelen, waaronder Race, Destruction en Time Attack. Ook zal er een online modus aanwezig zijn, waarin je met zeven anderen alles kapot mag rijden.

Met de aankondiging van deze titel gaat natuurlijk ook een trailer gepaard, die je hieronder kan checken.

In de herfst van dit jaar zal Monster Truck Championship verschijnen voor onder andere de PlayStation 4. De game wordt ontwikkeld door Teyon, die recentelijk nog Terminator: Resistance op de markt bracht.