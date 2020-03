Het tiende seizoen gaat alweer bijna van start in Destiny 2. Naast dat dit natuurlijk gevierd wordt met een bijbehorende gameplay trailer, geeft Bungie ons ook wat informatie over wat de spelers mogen verwachten van dit seizoen. En dat blijkt een hoop te zijn.

Allereerst zullen de Trials of Osiris terugkeren, een van de populairste PvP modi uit Destiny. Dit gaat gepaard met een arsenaal aan nieuwe wapens en armor. Ook zal er een seizoensgebonden evenement genaamd ‘Guardian Games’ plaatsvinden. Naast deze gratis content is er ook een nieuwe Season Pass voor spelers om aan te schaffen.

Natuurlijk gaat ook het verhaal van Destiny verder. Deze keer mogen we samen met Rasputin ten strijde trekken om The Last City te redden. Het tiende seizoen gaat op 10 maart van start en zal duren tot 9 juni. Mocht je nog meer willen weten, dan vind je hier de officiële pagina van Bungie.