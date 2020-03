Review: Overpass – Toen ik als kleine jongen de wondere wereld van het internet leerde kennen, bracht ik menig uur door op allerlei websites met online spelletjes. Een van de soort spelletjes die vaak de revue passeerden, waren trials-spelletjes. Ontwikkelaar Zordix Racing en uitgever Bigben Interactive moeten dezelfde liefde voor dit soort spellen delen, aangezien ze een ‘3D trials’-game op de markt hebben gebracht met Overpass. In tegenstelling tot de meeste racegames is snelheid hier minder van belang. Correct het terrein inschatten en gaspedaalbeheer zijn hier de naam van het spel. Kruip op zorgvuldige manier naar de finish en kijk of je genoeg risico’s genomen hebt om de AI te snel af te zijn. Deze game is een niche, maar kan het de gemiddelde gamer bekoren of is het één grote frustratie?

Doe je gordel maar vast

Overpass bestaat uit een carrière modus, quick race, online en een traject maker. Aangezien er nog niemand online was op het moment van schrijven, lukte het niet om een online sessie op te zetten, hier kan dus ook niet veel over gezegd worden. De meeste tijd werd zodoende doorgebracht in de carrière modus, die bestaat uit een spinnenweb van uitdagingen en beloningen. Met elke race die je voltooit, speel je vervolgens andere races vrij. De races bestaan uit een rondje dat je drie keer moet afleggen of een bepaald parcours dat je één keer aflegt. Je doet dit alleen en krijgt op het einde te zien hoe je concurrenten het gedaan hebben. Wanneer je in een bepaalde race in de top drie eindigt, krijg je een beloning in de vorm van een update of een nieuwigheid voor je outfit. Deze dienen dan wel nog achteraf gekocht te worden met het geld dat je bij iedere race verdiend hebt. Je kan ook sponsorcontracten verdienen, die bepaalde voordelen zoals een extra inkomen of een gratis upgrade voor je voertuig met zich meebrengen.

Je krijgt hierbinnen zelf de vrijheid om de races te kiezen, zodat je binnen je eigen carrière de route voor jezelf uitstippelt en dat is een best leuke aanpak. Er zijn in totaal een twintigtal quads (ATV’s) en off-road buggy’s (UTV’s) om uit te kiezen in Overpass en de meeste van hen zijn voertuigen van echte fabrikanten. Het is zeker een positief punt dat deze wagens in het echte leven ook bestaan, maar een toevoeging van een crossmotor had de selectie op waardevolle wijze kunnen verbreden. Dit voelt wat aan als een gemiste opportuniteit. Wat de outfit van je rijder betreft is het ook wat mager. Hier zouden wat gelicenseerde outfits en sponsors niet misstaan, met name omdat de voertuigen wel gelicenseerd zijn. Daarnaast is het ook wat jammer dat je sponsor niet op je voertuig of outfit te zien is, maar alleen in het menu. Juist zo’n toevoeging zou bijdragen aan de inleving van de game, zoals je dat in tig andere games wel ziet.

Wat Overpass van andere racegames doet onderscheiden, is dat het ‘racen’ heel erg afhankelijk is van je stuurmanskunsten. Je rijdt namelijk op lastig begaanbare ondergronden en over obstakels, waardoor het onder controle houden van je voertuig veel moeilijker is. Hierdoor zul je ook beduidend langzamer gaan dan in een reguliere racegame, want snelheid is niet per se het belangrijkste; de manier waarop je een parcours aflegt is in deze cruciaal. Als je de juiste route weet te vinden op de lastig begaanbare parcours, dan zul je uiteindelijk alsnog ‘snel’ zijn. Buiten dit soort races tref je ook nog hillclimb races aan en daarin is het de bedoeling om zo snel mogelijk een steile berg op te rijden terwijl je snelheid steeds meer afneemt. Ook hiervoor geldt weer dat goed manoeuvreren en je voertuig op de beste plek plaatsen noodzakelijk is wil je de top überhaupt bereiken.

Scheuren in de leegte

Los van de licenties is de wereld waar je in rijdt vrij leeg. Er is geen enkele supporter aanwezig en ook zie je nooit een tegenstander rijden. Ik kreeg hierdoor het gevoel dat ik maar alleen ergens aan het rondrijden was, in plaats van echt deel te nemen aan een wedstrijd. De wereld ziet er niet slecht uit, al is het ook niet heel erg indrukwekkend. De rotsen, het water en de modder zien er degelijk uit en het is leuk om je sporen in de modder te zien staan op momenten wanneer je een stuk opnieuw moet doen, omdat je een bepaald obstakel niet kon overbruggen. Een levendigere wereld had het echter wel aangenamer gemaakt om in rond te rijden, idem dito voor een podium ceremonie die vreemd genoeg ontbreekt. Dit maakt dat de carrière modus, wat races betreft, toch wat leeg aanvoelt, omdat er van een sportieve aankleding geen sprake is. Geinig detail is dat de graafmachines die soms langs een parcours staan niet de naam ‘Cat’ naargelang het merk dragen, maar ‘Dog’, wat een leuke woordspeling is.

Een pitstop nodig

Jammer genoeg heeft Overpass geregeld te maken met framedrops, wat zelfs al merkbaar is in de menu’s. De split-screen modus is er het ergst aan toe en dit maakt de game soms zelfs onspeelbaar aan het begin van een race, wanneer de framerate op z’n laagst is. Ook de laadtijden zijn wat aan de lange kant in vergelijking met andere race- en sportgames. Nu we het toch over negatieve punten hebben: Overpass kan zeer frustrerend zijn. De tijdstraffen voor het te snel van een wip af rijden of het raken van een paaltje zijn soms totaal onterecht. Ook loopt je wagen soms schade op terwijl je slechts een klein tikje geeft tegen een obstakel of wanneer je landde na een sprong. De grootste frustratie is dan toch waarschijnlijk het omvallen na een klein heuveltje of oneffenheid op de weg. Ik kan begrijpen dat een buggy kan omvallen indien je met hoge snelheid een steen raakt of als je een steile wand beklimt, maar een kleine oneffenheid zou de vering van een buggy toch aan moeten kunnen.

Overpass kent echter ook zijn geniale momenten, die je ervaart als je vlot in één keer ergens op of over geraakt, maar het is jammer genoeg toch vaker frustrerend dan een genot. Soms heb je het gevoel dat het niet elke keer aan jezelf ligt als iets niet lukt. Ook kreeg ik geen hoogte van de moeilijkheidsgraad. Het ene moment reed ik op een hoger niveau een degelijke tijd en werd ik tweede, terwijl ik op een makkelijker niveau ineens de vijfde tijd neerzette terwijl ik het gevoel had dat ik het ongeveer even goed gedaan had. De physics in de game zijn ook wat wisselvallig, zo durven de wetten van de fysica in het ene rondje wel te werken, terwijl die plots niet meer van toepassing zijn in het volgende rondje. Om het echter leuk te maken kan je iemand van je vrienden laten meespelen, want dit maakt het gelijk wat spannender. Dit kan zowel in split-screen als om en om. Het gaat dan om elkaars tijd verbeteren en als dat lukt, dan kan dat voor vermakelijke momenten zorgen.