Call of Duty: Modern Warfare heeft weer een nieuwe update ontvangen en naast dat die update wat veranderingen doorvoert, voegt het ook een uniek item toe: de Tomogunchi. Dat klinkt ergens bekend in de oren en dat klopt, het is een inhaker op de klassieke Tamagotchi. Het betreft hier een interactief horloge dat een virtueel huisdiertje kent dat je moet opvoeden.

Door vijanden te doden in de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare kan je het beestje voeden en daarmee zal hij groeien en op een gegeven moment evolueren. Zie de bijbehorende commercial hieronder, het horloge is tegen betaling verkrijgbaar.

Introducing the Tomogunchi: a virtual pet for your Operator! 1️⃣ Feed it!

2️⃣ Monitor its moods!

De update komt ook met een changelog en de details daarvan hebben we eveneens voor je.