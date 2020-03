Skaten op consoles was met Tony Hawk’s Pro Skater jaren terug ongekend populair, maar Activision heeft dit op een gegeven moment een beetje uitgemolken waardoor de kwaliteit ook terugliep. EA haakte in met zijn eigen SKATE franchise, maar ook in die serie hebben we al geruime tijd geen nieuw deel meer zien verschijnen.

Het ziet er ook niet naar uit dat de grote uitgevers zich aan skategames wagen, dus dat maakt de weg open voor de kleinere studio’s. Skater XL is in ontwikkeling bij Easy Day Studios en deze game zal binnenkort naar de PlayStation 4 gaan komen, zo laat de ontwikkelaar via het PlayStation Blog weten.

De game is ontworpen met het idee van plezier als uitgangspunt, maar dan wel op een authentieke manier. Zo controleer je met elke analoge stick één voet, waardoor je zeer nauwkeurig je skater kunt besturen. Ook kun je daarmee heel secuur trucjes uithalen terwijl je het volledig onder eigen controle hebt.

De precieze bewegingen in deze game zijn een grote stap voorwaarts ten opzichte van de traditionele vaste animatie gebaseerde systemen. Hierdoor voelt elke move die je doet telkens anders, waardoor je meer een eigen specifieke stijl kunt ontwikkelen. Door te blijven oefenen zul je je skills ontwikkelen en daarmee ook de creativiteit van je skater met als gevolg het koppelen van trucjes aan elkaar.

Skater XL heeft nog geen releasedatum, maar de ontwikkelaar geeft ‘soon’ aan. Lang zal het dus naar verwachting niet duren.