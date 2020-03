De tijd vliegt, want waar we later dit jaar de PlayStation 5 mogen verwachten is het alweer 20 jaar geleden dat de PlayStation 2 uitkwam. Sony heeft de console destijds gefaseerd uitgerold over continenten, dus wij moesten wachten tot 24 november 2000.

In Japan kwam de PlayStation 2 al eerder uit, namelijk op 4 maart 2000, precies 20 jaar geleden. Sony PlayStation staat hierbij stil met de iconische opstartvideo van de console en vraagt om de mooiste PlayStation 2 game. Die vraag schuiven we graag door naar jullie, laat het hieronder weten.