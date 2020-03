Volgende week dinsdag op 10 maart gaat Season of the Worthy van start in Destiny 2, waarover je gisteren al het een en ander hebt kunnen lezen. Tijdens dit seizoen zal Bungie met enige regelmaat nieuwe activiteiten aan de game toevoegen en voor een helder overzicht heeft de ontwikkelaar nu een roadmap vrijgegeven.

Een van de belangrijkste ‘nieuwe’ toevoegingen is de terugkeer van Trials of Osiris, maar ook krijgen spelers een nieuwe artifact: Warmind Khanjali, waarmee je nieuwe upgrades kunt inzetten voor tijdens het spelen. Verder staan er nog diverse andere zaken op stapel en de bovenstaande afbeelding geeft daar een duidelijk overzicht van.

De start van het aankomende seizoen wordt ook met een trailer benadrukt en als je die nog niet gecheckt hebt, zie hieronder.