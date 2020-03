De Star Wars-franchise weet van geen ophouden, ook al heeft de Skywalker-saga onlangs eigenlijk wel de eindstreep bereikt. Na het succesvolle Jedi: Fallen Order is bovendien gebleken dat ook Star Wars-games vandaag de dag toch nog steeds erg goed kunnen zijn.

We wisten dan ook al dat er meer Star Wars-games in de pijplijn zitten, maar de details bleven vooralsnog erg schamper. Tot nu, want plots dook een nieuw, mysterieus Star Wars-project op in de Europese PSN-database: Star Wars Project Maverick.

Jammer genoeg weten we voorlopig echter niets meer dan de naam van het project en de bovenstaande afbeelding. Concrete info blijft momenteel uit, maar hoogstwaarschijnlijk heeft dit project weinig tot niks te maken met de toekomstige Top Gun-sequel, ook al zou het hebben gekund. Maverick in het Star Wars-universum kan eventueel wel verwijzen naar Maverick Moon, wat een kinderboek is met verhalen uit het universum.

Uiteraard is de informatie momenteel nog niet officieel bevestigd, dus in principe kan het nog alle kanten op. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, laten we het jullie weten!